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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة رواية «عذارى أوراق التوت» بمركز الحرية للإبداع

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:09 م
رواية عذارى أوراق
رواية عذارى أوراق التوت
نضال ممدوح
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تحتضن قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء الخميس المقبل٬ حفل توقيع ومناقشة رواية "عذارى أوراق التوت" والصادرة عن مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر٬ للكاتبة سعدية عبد الحليم.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية: "لحظة فارقة تلك التي انتقلت فيها من يد ليد٬ حين سقطت بجواري السيدة التي تصحبني. كنت أتذكر أنها كانت تنتقي أشياء تشتريها٬ كنت متحررا من قبضة يدها، حتى إذا التف الناس حولها ضعت في زحامهم٬ ولا أدري هل أفاقت تلك التي كانت تصطحبني بعد سقوطها؟ أم أنها غابت للأبد؟".

هذا ويقام اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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