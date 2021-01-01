إيران: 114 حالة وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا

أعلنت سلطات الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 114 حالة وفاة و6 آلاف و286 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية سیما سادات لاري، إن عدد الإصابات المسجلة بـ"كوفيد-19" في إيران منذ بداية تفشي الوباء ارتفع بذلك إلى ملیون و233 ألفا و429 حالة، من بينها 5013 شخصا في وضع حرج، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 55 ألفا و337 حالة، وبلغ إجمالي عدد المتعافین من الفیروس، حتى ظهر اليوم، 995 ألفا و507 أشخاص، حسب ما نقلت عنها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.