رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث: إحالة المتهمة بسحل فتاة النزهة للمحاكمة.. وقصة اختطاف طفلتين في بدر

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:18 م
فتاة النزهة
فتاة النزهة
محمد عيسي
طباعة
تقدم "الدستور" نشرة الحوادث اليوم الجمعة، في مصر، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.

قرارات جددية من النيابة في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها بالجيزة

طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل فتاة على يد شقيقها بسبب خلافات الميراث، وأمرت بتشريح الجثمان، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها لاستكمال التحقيقات للتفاصيل من هنـــــــــــــا.

إحالة 3 مسئولين بشركة صناعات غذائية كبرى للجنايات


أحالت نيابة الأموال العامة العليا، 3 مسئولين بإحدى شركات الصناعات الغذائية الكبرى للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس 2 مليون و50 ألف جنيه من أموال الشركة الذين يعملون بها للتفاصيل من هنـــــــــــــا.


النيابة في سحل «فتاة النزهة».. المتهمة رفضت مساعدة المجني عليها


كشفت تحقيقات المستشار أحمد مصلح مدير نيابة النزهة، في اتهام "نورهان.ك" بسحل "ندى شديد" في القضية المعروفة إعلاميا بسحل "فتاة النزهة"، أن المتهمة رفضت مساعدة المجني عليها عقب الاصطدام بها وسحلها لمسافة 4 كيلو من مدينة نصر لقسم شرطة النزهة للتفاصيل من هنـــــــــــــا.


القصة الكاملة لاختطاف طفلتين فى بدر


أمرت نيابة الشروق وبدر بسرعة ضبط وإحضار الأب المتهم باختطاف طفلتيه بمساعدة شقيقه ومجموعة من البلطجية والتعدي على جدتهما بسلاح أبيض بعد تنفيذ حكم الرؤية بالنادى الاجتماعي للتفاصيل من هنـــــــــــــا.


«الصديق» يقود رفاقه إلى السجن من أجل المال بسوهاج


كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف طالب وطلب 500 ألف جنيه فدية من أسرته، لإطلاق سراحه، بمحافظة بسوهاج  للتفاصيل من هنـــــــــــــا.


إحالة المتهمة بسحل «فتاة النزهة» للمحاكمة


أمر المستشار أحمد مصلح، مدير نيابة النزهة، بإحالة المتهمة بسحل فتاة تُدعى ندى شديد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فتاة النزهة»، لمحكمة الجنح للتفاصيل من هنـــــــــــــا.


«الداخلية»: ضبط عصابة تبيع المخدرات «أونلاين»


رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمجموعة من الأشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تتزعمه سيدة مقيمة بمنطقة المرج، تخصص فى تجميع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية وبيعها بكميات كبيرة لعملائهم دون استشارة طبية، ومزاولة مهنة صيدلي بدون ترخيص مقابل مبالغ مالية كبيرة والتربح من خلالها.  للتفاصيل من هنـــــــــــــا.


تقدم «الدستور» نشرة الحوادث اليوم في مصر، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.

قرارات جددية من النيابة في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها بالجيزة
طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل فتاة على يد شقيقها بسبب خلافات الميراث، وأمرت بتشريح الجثمان، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها لاستكمال التحقيقات.
https:www.dostor.org3313408
إحالة 3 مسئولين بشركة صناعات غذائية كبرى للجنايات
أحالت نيابة الأموال العامة العليا، 3 مسئولين بإحدى شركات الصناعات الغذائية الكبرى للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس 2 مليون و50 ألف جنيه من أموال الشركة الذين يعملون بها.
https:www.dostor.org3313298
النيابة في سحل «فتاة النزهة».. المتهمة رفضت مساعدة المجني عليها
كشفت تحقيقات المستشار أحمد مصلح مدير نيابة النزهة، في اتهام "نورهان.ك" بسحل "ندى شديد" في القضية المعروفة إعلاميا بسحل "فتاة النزهة"، أن المتهمة رفضت مساعدة المجني عليها عقب الاصطدام بها وسحلها لمسافة 4 كيلو من مدينة نصر لقسم شرطة النزهة.
https:www.dostor.org3313432
القصة الكاملة لاختطاف طفلتين فى بدر
أمرت نيابة الشروق وبدر بسرعة ضبط وإحضار الأب المتهم باختطاف طفلتيه بمساعدة شقيقه ومجموعة من البلطجية والتعدي على جدتهما بسلاح أبيض بعد تنفيذ حكم الرؤية بالنادى الاجتماعي.
https:www.dostor.org3313414
«الصديق» يقود رفاقه إلى السجن من أجل المال بسوهاج
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف طالب وطلب 500 ألف جنيه فدية من أسرته، لإطلاق سراحه، بمحافظة بسوهاج.
https:www.dostor.org3313410
إحالة المتهمة بسحل «فتاة النزهة» للمحاكمة
أمر المستشار أحمد مصلح، مدير نيابة النزهة، بإحالة المتهمة بسحل فتاة تُدعى ندى شديد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فتاة النزهة»، لمحكمة الجنح.
https:www.dostor.org3313405
«الداخلية»: ضبط عصابة تبيع المخدرات «أونلاين»
رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمجموعة من الأشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تتزعمه سيدة مقيمة بمنطقة المرج، تخصص فى تجميع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية وبيعها بكميات كبيرة لعملائهم دون استشارة طبية، ومزاولة مهنة صيدلي بدون ترخيص مقابل مبالغ مالية كبيرة والتربح من خلالها.
https:www.dostor.org3313301

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بكاء تيم الحسن وغسان عزب في جنازة حاتم علي

«الأرصاد»: طقس السبت معتدل وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 20

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير

مصر توقع 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز فى البحرين المتوسط والأحمر

الصور

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

image description

القومى للمرأة ينفذ معرض «ست الدار» بقصر ثقافة دمياط الجديدة

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

بكاء تيم الحسن وغسان عزب في جنازة حاتم علي

«الأرصاد»: طقس السبت معتدل وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 20

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الصين تعتزم إصدار عملات تذكارية بمناسبة تنظيم أوليمبياد بكين 2022

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم هزلي كارتوني
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف

«الثقافة والإعلام المشكلة والحل».. محاضرة بثقافة الشرقية

ثقافة الدقهلية تناقش دور المرأة في المجتمع

فى ذكراه.. قصص دينية كتبها «عبدالقدوس» لم ينتبه إليها أحد