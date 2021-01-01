نشرة الحوادث: إحالة المتهمة بسحل فتاة النزهة للمحاكمة.. وقصة اختطاف طفلتين في بدر

تقدم «الدستور» نشرة الحوادث اليوم في مصر، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل فتاة على يد شقيقها بسبب خلافات الميراث، وأمرت بتشريح الجثمان، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها لاستكمال التحقيقات.https:www.dostor.org3313408إحالة 3 مسئولين بشركة صناعات غذائية كبرى للجناياتأحالت نيابة الأموال العامة العليا، 3 مسئولين بإحدى شركات الصناعات الغذائية الكبرى للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس 2 مليون و50 ألف جنيه من أموال الشركة الذين يعملون بها.https:www.dostor.org3313298النيابة في سحل «فتاة النزهة».. المتهمة رفضت مساعدة المجني عليهاكشفت تحقيقات المستشار أحمد مصلح مدير نيابة النزهة، في اتهام "نورهان.ك" بسحل "ندى شديد" في القضية المعروفة إعلاميا بسحل "فتاة النزهة"، أن المتهمة رفضت مساعدة المجني عليها عقب الاصطدام بها وسحلها لمسافة 4 كيلو من مدينة نصر لقسم شرطة النزهة.https:www.dostor.org3313432القصة الكاملة لاختطاف طفلتين فى بدرأمرت نيابة الشروق وبدر بسرعة ضبط وإحضار الأب المتهم باختطاف طفلتيه بمساعدة شقيقه ومجموعة من البلطجية والتعدي على جدتهما بسلاح أبيض بعد تنفيذ حكم الرؤية بالنادى الاجتماعي.https:www.dostor.org3313414«الصديق» يقود رفاقه إلى السجن من أجل المال بسوهاجكشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف طالب وطلب 500 ألف جنيه فدية من أسرته، لإطلاق سراحه، بمحافظة بسوهاج.https:www.dostor.org3313410إحالة المتهمة بسحل «فتاة النزهة» للمحاكمةأمر المستشار أحمد مصلح، مدير نيابة النزهة، بإحالة المتهمة بسحل فتاة تُدعى ندى شديد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فتاة النزهة»، لمحكمة الجنح.https:www.dostor.org3313405«الداخلية»: ضبط عصابة تبيع المخدرات «أونلاين»رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمجموعة من الأشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تتزعمه سيدة مقيمة بمنطقة المرج، تخصص فى تجميع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية وبيعها بكميات كبيرة لعملائهم دون استشارة طبية، ومزاولة مهنة صيدلي بدون ترخيص مقابل مبالغ مالية كبيرة والتربح من خلالها.https:www.dostor.org3313301