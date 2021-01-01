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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

902 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة فى العراق

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:41 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة العراقية- وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إلى أن عدد الإصابات الكلي بلغ 596 ألفا و193 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بلغ 12 ألفا و824 حالة وفاة، كما تماثل للشفاء 1976 حالة، في عموم العراق.

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