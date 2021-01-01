902 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الصحة العراقية- وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إلى أن عدد الإصابات الكلي بلغ 596 ألفا و193 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بلغ 12 ألفا و824 حالة وفاة، كما تماثل للشفاء 1976 حالة، في عموم العراق.