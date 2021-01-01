رئيس البعثة الأوروبية: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في ليبيا

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيا.وأضاف ساباديل -وفقا لما أوردته بوابة «الوسط» الليبية اليوم الجمعة- أن الاتحاد الأوروبي يقف مع الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والكرامة، مشيرًا إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار، والانتعاش الاقتصادي، والتحضير للانتخابات من الأولويات لرئيسية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به.