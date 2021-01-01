رئيس البعثة الأوروبية: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في ليبيا
الجمعة 01/يناير/2021 - 02:56 م
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أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيا.
وأضاف ساباديل -وفقا لما أوردته بوابة «الوسط» الليبية اليوم الجمعة- أن الاتحاد الأوروبي يقف مع الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والكرامة، مشيرًا إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار، والانتعاش الاقتصادي، والتحضير للانتخابات من الأولويات لرئيسية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به.
وأضاف ساباديل -وفقا لما أوردته بوابة «الوسط» الليبية اليوم الجمعة- أن الاتحاد الأوروبي يقف مع الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والكرامة، مشيرًا إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار، والانتعاش الاقتصادي، والتحضير للانتخابات من الأولويات لرئيسية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به.