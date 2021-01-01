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عالم

القوات التركية تستهدف بالقذائف ريف الحسكة بسوريا

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:21 م
جريدة الدستور
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استهدفت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالقذائف محيط بلدة (تل تمر) بريف مدينة (الحسكة) الشمالى بسوريا، في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها لإجبار المدنيين على ترك بلداتهم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة، عن مصادر محلية قولها إن عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من مناطق انتشارهم على الشريط الحدودي مع تركيا سقط على المنازل السكنية في قرية (الدردارة) شمال بلدة (تل تمر)، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات.

كانت قرية (الدردارة) قد تعرضت أول أمس لاعتداء مماثل من قبل الإرهابيين المتحصنين تحت حماية القوات التركية، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي وحالة من الذعر والخوف بينهم.

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