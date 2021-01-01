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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 5 منشآت لعدم الالتزام بإجراءات كورونا في الإسكندرية

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:51 م
إغلاق منشآت
إغلاق منشآت
هبه عويضه
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أغلق حى شرق الإسكندرية، 5 منشآت لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية، وذلك خلال حملة مسائية برئاسة محارب هيلع رئيس حي شرق، لتفقد التزام كافة المنشآت من مطاعم ومقاهي وكافتيريات للإجراءات الاحترازية تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.

شارك في الحملة سكرتير عام الحي ومدير اشغال الطريق ومعاوني الإدارة ومدير رخص المحلات ولجنة الغلق بالحي، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 منشآت تجارية متنوعة بين محل ألعاب إليكترونية ومحل تقديم العصائر وكافتيريا و2 محل خردوات.

وشملت الحملة المرور على طريق الجيش وشوارع سموحة، كما ضبطت الحملة في كافيتريا بطريق الجيش عدد من "الشيش" التي تُقدم للرواد من المواطنين بالمخالفة للإجراءات الإحترازية المتبعة، وعلى الفور تم التحفظ عليها وغلق المنشآة.

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