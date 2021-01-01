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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير العمل لخطة القوافل الطبية

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:49 م
القوافل الطبية
القوافل الطبية
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية التضامن مركز سمسطا على "مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين" مكونة من 9 عيادات فى تخصصات.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 92 مواطنا، وتم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدى محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية.

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