استقرار في أسعار الحديد خلال أسبوع

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار مواد البناء في الأسواق.وأضاف الزيني، في تصريحات ل"الدستور"، أن أسعار الحديد سجلت سعرًا يبدأ من ١٣٥٠٠ وحتى ١٣٦٥٠ جنيها من المصنع، تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ١٣٨٠٠ جنيه وحتى ١٤ ألف جنيه.