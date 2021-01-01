غداَ.. الطريقة القادرية البودشيشية تنظم ليلة الوصال الصوفية رقم 34

أعلنت مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية، تواصل تنظيم فعاليات ليالي الوصال «ذكر وفكر في زمن كورونا»، من خلال تنظيم الليلة الرقمية الرابعة والثلاثين، مساء غدًا السبت 2 يناير.وبذلك يبلغ تعداد تنظيم هذه الليالي رقم أربعة وثلاثين، وتكون الليلة الرابعة والثلاثين المزمع تنظيمها هي الليلة الأولى في السنة الميلادية الجديدة 2021. وعلى غرار الليالي السابقة واعتبارا للإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد سيتم بث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.وحسب الجهة المشرفة على تنظيم هذا السمر الروحي الرابع والثلاثين، من المرتقب أن يعرف مشاركة مجموعة من العلماء والمثقفين، بمداخلات علمية متنوعة، إضافة الى فتح المجال لنقاش تفاعلي مباشر من خلال الإجابة على الأسئلة التي يطرحها المتابعون لهذا السمر الروحي، وعرض شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات مختلفة، كما ينتظر مشاركة مجموعة من المنشدين والمداحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.وتجدر الإشارة إلى أن البث الحي سينطلق ابتداء من الساعة التاسعة مساءً.