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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

غلق 5 عيادات خاصة و3 معامل تحاليل في حملة بمطاي بالمنيا

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:47 م
غلق عيادات خاصة
غلق عيادات خاصة
المنيا ـ على حسين
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أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، شمال محافظة المنيا حملة تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة في المركز بالتعاون مع الإدارة الصحية، والطب الوقائي، والعلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، تنفيذا توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة قطاعات منظومة الصحة داخل المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الصحية العامة والخاصة، والتأكد من جودة الاشتراطات الصحية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين

و قال خالد عبد الرؤوف، رئيس مركز مطاى، أن هناك تكثيفا للحملات بصفة دورية، لرصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح مدير الادارة الصحية بمطاي، أن الحملة شملت المرور على المنشآت الطبية بالمركز وتنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل والصيدليات، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية، واسفرت عن غلق وتشميع 5 عيادات طبية خاصة و3 معامل تحاليل

وأشار إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود تراخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، وأكد على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي تم رصدها من قبل الإدارة المشرفة، وقد تم غلق المنشآت المخالفة وعمل المحاضر للمخالفة منها لتوالى النيابة التحقيقات.

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