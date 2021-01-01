غلق 5 عيادات خاصة و3 معامل تحاليل في حملة بمطاي بالمنيا
الجمعة 01/يناير/2021 - 02:47 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، شمال محافظة المنيا حملة تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة في المركز بالتعاون مع الإدارة الصحية، والطب الوقائي، والعلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، تنفيذا توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة قطاعات منظومة الصحة داخل المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الصحية العامة والخاصة، والتأكد من جودة الاشتراطات الصحية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين
و قال خالد عبد الرؤوف، رئيس مركز مطاى، أن هناك تكثيفا للحملات بصفة دورية، لرصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه أوضح مدير الادارة الصحية بمطاي، أن الحملة شملت المرور على المنشآت الطبية بالمركز وتنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل والصيدليات، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية، واسفرت عن غلق وتشميع 5 عيادات طبية خاصة و3 معامل تحاليل
وأشار إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود تراخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، وأكد على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي تم رصدها من قبل الإدارة المشرفة، وقد تم غلق المنشآت المخالفة وعمل المحاضر للمخالفة منها لتوالى النيابة التحقيقات.
و قال خالد عبد الرؤوف، رئيس مركز مطاى، أن هناك تكثيفا للحملات بصفة دورية، لرصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه أوضح مدير الادارة الصحية بمطاي، أن الحملة شملت المرور على المنشآت الطبية بالمركز وتنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل والصيدليات، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية، واسفرت عن غلق وتشميع 5 عيادات طبية خاصة و3 معامل تحاليل
وأشار إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود تراخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، وأكد على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي تم رصدها من قبل الإدارة المشرفة، وقد تم غلق المنشآت المخالفة وعمل المحاضر للمخالفة منها لتوالى النيابة التحقيقات.