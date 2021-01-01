وفاة سورية برصاص طائش بمخيم في بعلبك اللبنانية

توفيت سورية إثر إصابتها برصاصة طائشة اخترقت رأسها داخل مخيم الطيبة للنازحين السوريين في بعلبك شرق لبنان منتصف ليل أمس، خلال الاحتفال بالعام الجديد، حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الجمعة.ونقلت إلى مستشفى دار الامل الجامعي في بعلبك.وأضافت الوكالة أن تساقط الرصاص العشوائي بالأمس احتفالا بالعام الجديد، أدى إلى إصابة إحدى الطائرات الحديثة التابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط" في المطار، وقام مهندسو الشركة بالتأكد من سلامة الطائرات قبيل إقلاعها صباح اليوم.ويقيم في لبنان مليون ونصف لاجئ سوري فروا من الحرب التي تشهدها بلادهم منذ عام 2011.