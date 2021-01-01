«إنفوجراف».. جامعة بنى سويف تستعرض إنجازاتها فى عام 2020

أصدر المركز الإعلامي لجامعة بنى سويف تقريرا عن حصاد عام 2020 بالإنفوجراف، في إطار سلسلة الإنجازات التي تم تحقيقها في كافة المجالات داخليا وخارجيا رغم وجود تحديات أبرزها جائحة كورونا.حققت جامعة بني سويف، تقدمًا غير مسبوق في التصنيفات الدولية، احتلت موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والإفريقية في عدد من التصنيفات، نافست بقوة مع جامعات عالمية بل تفوقت ببرامجها، أساتذتها، جودة مناهجها، كفاءة العملية التعليمية، ومن أهم مظاهر هذا التقدم حصولها على المركز الاول فى مؤشرات أداء البوابات الإلكترونية، المركز الاول فى العلوم الفيزيائية والهندسية محليا والمرتبة 301-400 عالميا فى تصنيف التايمز، زيادة النشر الدولى بنسبة 22%.وصرح الدكتور منصور حسن رئيسها، إن الجامعة تجدد نفسها الآن وتتقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية المرموقة مشيرا إلى احتلال الجامعة للمركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف the-impact ranking والمرتبة 301-400 عالميا، تقدمها 111 مركزا بمعدل تحسن 4.48% لتصنيف ويبومتركس، ولاول مرة فى قطاع الصيدلانيات والسموم عالميا وفقا لتصنيف ال us news،كذلك حصد مركز التعلم المدمج على شهادة الأيزو.نجحت جامعة بني سويف، في وضع خطة استباقية شاملة مكنتها من إدارة أزمة تفشى فيروس كورونا بدرجة رفيعة من الكفاءة ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على جميع المستويات، شملت العملية التعليمية والمستشفيات الجامعية، وقطاع المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى المشروعات البحثية المتنوعة المرتبطة بفيروس كورونا، وذلك في إطار تعاونها مع جميع مؤسسات الدولة، وفي هذا الصدد تم اتخاذ العديد من الآليات منها تصنيع وتشغيل أول بوابة تعقيم ووحدة غسيل يدوي إلكتروني، تفعيل "بصمة الوجه"، افتتاح وحدة الغسيل الكلوي لمرضى كورونا، تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات.وأضاف الدكتور منصور أن جائحة كورونا لم تنجح فى تعطيل مسيرة جامعة بني سويف نحو جامعات الجيل الثالث الذكية، بل استثمرت الجامعة تحدى "كوفيد19" فى تحفيز أعضاء هيئة التدريس والعاملين لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة التي وضعها رئيس الجامعة وفريق العمل معه، وأصبح عام 2020 شاهدا على نجاح الجامعة فى رقمنة العملية التعليمية.واستعرض جهود الجامعة فى مجال البحث العلمي وتتمثل فى زيادة النشر الدولى بها بنسبة 22 % مقارنة بالعام الماضى، انشاء مستودع رقمي لاحتواء الإنتاج الفكري للباحثين، وبيت لحيوانات التجارب ومجلس علمي بحثي من أبناء الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة، كذلك تدشين المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيرى على بنك المعرفة المصرى وربط البحث العلمي بالصناعة وغيرها من الإنجازات.وأشار إلى بناء الجامعة لاستراتيجية فعالة للتحول الرقمي، تقوم على تطوير مؤسسي للوصول بشكل متكامل ومتجانس، مضيفًا أن الجامعة شهدت عملية تحول في تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، تطوير بوابات الخدمات الإلكترونية، ميكنة المكتبات وتطبيقاتها، نظم المعلومات الإدارية.