حملات نظافة وتجميل وإعادة تأهيل الأدوار العليا ببلطيم

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال رفع مخلفات أعمال نظافة، وإزالة إشغالات، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإعادة تأهيل الأدوار العليا من الإسكان الاجتماعي ببلطيم.وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة اليومية بجميع مناطق المدينة المختلفة لرفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين، ورفع القمامة والمخلفات المتراكمة بمنطقة الفنار، ومنطقة المعسكرات، ورفع تراكم الأتربة والرمال، نتيجة الأجواء المناخية والطقس السيئ، وتم دفع سيارة لرفع وتفريغ الحاويات بجميع مناطق المدينة المختلفة، فتم رفع أكثر من 30 طنا من القمامة والمخلفات.كما تابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه تابع الأعمال الجارية لتأهيل كافة الأدوار العلوية، والتي وجه محافظ كفر الشيخ، بإعادة تأهيلها حسب المواصفات القياسية المتفق عليها للوحدات السكنية، وعدد تلك الوحدات 16 وحدة سكنية من بين الإسكان الاجتماعي، والتي تستهدف محدودي الدخل،مساحة الوحدة السكنية 90 مترا مربعا تقريبا بنظام 3 غرف وصالة، كاملة التشطيب وتم تنفيذها فى بمدينة بلطيم.وكان محافظ كفر الشيخ سلم 80 وحدة سكنية للمستحقين، ورفض تسليم 16 وحدة سكنية، مشددًا على إعادة تأهيل الوحدات وتحويل المسئول للتحقيق.