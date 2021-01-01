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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في مغاغة بالمنيا

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:40 م
فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي
المنيا ـ على حسين
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أعلنت الوحدة المحـلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، أنه سوف يتم فصل مغذي كهرباء المركز الطبي غدًا السبت؛ لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية المعتادة حسب البرنامج المعد لذلك، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال في نفس اليوم.

وأوضح المهندس محمد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها هى «البنك الأهلي، مبنى مجلس المدينة، برج حسام، مبنى المركز الطبي، الشعبة، شارع الزهور، برج الصفوة، النجدة، بنك الإسكندرية، البريد، شارع الجمهورية، ميدان أبو النسب».

وأضاف «ليلة»، في تصريحات اليوم الجمعة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي أيضًا عن مغذي كهرباء علي باشا، يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021؛ لأعمال الصيانة، عن مناطق «برج محمد أحمد، برج الجزيرة، برج الحاج عبد العزيز، برج رأفت، عزبة علي باشا والعبور، بريد العبور».

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