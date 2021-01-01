الجيش السورى يشن حملة للتخلص من «داعش» في البادية

بدأت قوات الجيش السورى مدعومة بقوات الدفاع الوطنى، حملة عسكرية واسعة منذ صباح اليوم الجمعة، على مواقع انتشار تنظيم «داعش» الإرهابى في البادية الجنوبية لمحافظة دير الزور، وذلك بدعم جوي من الطائرات الروسية.ونفذت الطائرات الروسية عشرات الضربات الجوية على مواقع التنظيم في المنطقة ومناطق أخرى، ضمن مثلث حماة حلب الرقة، وفقًا للمرصد السورى لحقوق الإنسان.يأتي ذلك عقب يومين من كمين تنظيم «داعش» بعناصر قوات الجيش على طريق حمص دير الزور، الذى أسفر عن مقتل 39 بينهم 8 ضباط برتب مختلفة.