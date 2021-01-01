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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الهند وباكستان تتبادلان قائمة بالمنشآت النووية بموجب اتفاقية ثنائية

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:39 م
المنشآت النووية
المنشآت النووية
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تبادلت الهند وباكستان قائمة تضم منشآت ومرافق نووية بموجب اتفاقية العدوان غير النووي التي تحظرهما من الهجوم على المرافق النووية لديهما.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الجمعة، إن الخطوة تمت في وقت واحد من خلال قنوات دبلوماسية بالعاصمتين نيودلهي وإسلام آباد.

وتأتي عملية التبديل وسط علاقات فاترة بين الدولتين بشأن قضية إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما وكذلك وجود إرهاب عبر الحدود.

وكان الاتفاق قد أبرم خلال شهر ديسمبر عام 1988 ودخل حيز التنفيذ في الـ 27 من شهر يناير عام 1991، وتلزم المعاهدة الدولتين إعلام بعضهما البعض بالمنشآت والمرافق النووية على أن يتم شمولها بالقائمة المتبادلة في الأول من يناير من كل عام، ويعد التبادل الحالي الـ 30 على التوالي للقائمة، حيث كان جرى الأول في عام 1992.

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