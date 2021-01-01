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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إجمالى صادرات العراق من الخام 2.846 مليون برميل يوميًا فى ديسمبر

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت وزارة النفط، اليوم الجمعة، إن إجمالي صادرات العراق من الخام ارتفع إلى 2.846 مليون برميل يوميًا في ديسمبر، من 2.709 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق.

وبلغت شحنات النفط من كركوك عبر ميناء جيهان نحو 3.16 مليون برميل فى المتوسط في ديسمبر.

وبلغت إيرادات العراق من النفط في ديسمبر، وهي المصدر الرئيسي للدخل، 4.213 مليار دولار بمتوسط سعر 47.765 دولار للبرميل.

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