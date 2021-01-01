«الأرصاد»: طقس السبت معتدل وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى نهارا شديد البرودة ليلا، مائل للدفء على شمال الصعيد نهارا، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلا، وأيضا شديد البرودة على جنوب سيناء، وبارد على السواحل الشمالية ليلا.وتظهر شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر باقى البلاد بامتداد منخفض السودان.وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحرالأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 20 11الإسكندرية 21 12وادى النطرون 20 11طنطا 20 11شبين الكوم 20 11دمنهور 21 12بلطيم 21 14مطروح 19 08السلوم 20 09سيوة 19 06بورسعيد 22 15دمياط 21 13الزقازيق 21 11المنصورة 21 11الاسماعيلية 21 11السويس 21 12العريش 21 11رفح 20 11رأس سدر 21 12نخل 19 04نويبع 24 19طابا 22 13كاترين 18 03الطور 23 13شرم الشيخ 25 17الغردقة 25 16مرسى علم 25 15الفيوم 21 08بنى سويف 21 09المنيا 21 07أسيوط 22 08سوهاج 23 09قنا 23 11الأقصر 24 11أسوان 25 11ادفو 25 11أبوسمبل 25 11الوادى الجديد 25 07شلاتين 26 18أبو رماد 25 17حلايب 24 19رأس حدربة25 18