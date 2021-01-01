مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

انقلبت سيارة ملاكي على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد، اليوم الجمعة، أمام محطة وقود وطنية.وأسفر الحادث عن وفاة طفل يدعى أدهم ماهر حلمي سالم، وإصابة والده ماهر حلمي سالم ووالدته آية عبد الله عامر.وتجمهر الاهالي في محاولة لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف ونقل الطفل المتوفى إلى المستشفى.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر بالواقعة.