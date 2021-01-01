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سياسي

«الصحفيين»: تأجيل سداد الاشتراك السنوى والعلاج لمدة 3 أيام

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:34 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد جعفر
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أكد محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه تماشيا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وللحفاظ على صحة الزملاء الصحفيين فقد تقرر تأجيل تحصيل الاشتراكات السنوية للزملاء والاشتراك بمشروع العلاج لمدة ثلاثة أيام على أن تستأنف بداية من يوم الثلاثاء، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن طريقة الاشتراك النهائية خلال ساعات من خلال خدمة فورى بجميع محافظات مصر، وذلك حرصًا على التباعد فى ظل الازدحام المتوقع بمبنى النقابة فى هذه الفترة من كل عام وهو ما لا يجوز حدوثه بالعام الحالى لظروف تفشى فيروس كورونا.

وأضاف الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه تم التعاقد مع شركة فورى وفق قرار بالاجتماع الأخير للمجلس وسيقوم كل عضو بالنقابة بالسداد عن طريقها وبإمكانه الحصول على خدمة توصيل بطاقات الاشتراك أو العلاج إلى منزله مقابل مبلغ رمزي.

وأشار الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه لن يتم الاشتراك من خلال مبنى النقابة بالتواصل المباشر وبالطرق التقليدية أو السداد بخزينة النقابة نهائيًا خلال الوقت الراهن، مناشدا الزملاء بعدم التوجه للنقابة لأجل تجديد الاشتراك وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وكذلك طريقة تقسيط اشتراك العلاج لمن يرغب خلال ساعات لجميع الزملاء.

وقال شبانة، إن النقابة ستقدم فقط فى الفترة المقبلة الخدمات التقليدية كالقروض والإعانات واعتماد الأوراق لمدة ثلاث ساعات يوميًا فقط، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرا مع استمرار الخدمات الحكومية كالشهر العقارى وتذاكر القطارات والسجل المدنى وغيرها خلال نفس الفترة ثلاث ساعات يوميا.

وأشار شبانة أنه يجب على الزملاء الصحفيين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بمبنى النقابة لأجل صالحهم وللحفاظ عليهم.

وأنهى الأمين العام لنقابة الصحفيين تصريحاته، مؤكدا أن الفترة القادمة تحتاج لمزيد من الالتزام حفاظًا على صحة الزملاء، وأن مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان اتخذ العديد من الإجراءات لصالح الصحفيين فى مواجهة فيروس كورونا.

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