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محافظات

مواصلة أعمال التطهير بمنشآت محافظة الغربية

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:39 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملات التطهير والتعقيم المستمرة في الشوارع والقرى والميادين والهيئات الحكومية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث شهدت قرى مركز المحلة الكبرى أكبر عدد من حملات التعقيم والتطهير خلال الأسبوع الحالي، وشملت أعمال التعقيم والتطهير مقرات الوحدات المحلية لعدد (١٦ وحدة محلية) وأكثر من ١٠٠ مؤسسة حكومية ومكاتب خدمة المواطنين من (مكاتب البريد- الوحدات الصحية- الصحة البيطرية- الشئون الاجتماعية- البنوك- الشهر العقاري- الجمعيات الزراعية والمدارس)، كما شملت عمليات التعقيم والتطهير شوارع وميادين ٩٠ قرية وعزبة بمختلف أنحاء مركز المحلة وشملت دور العبادة وواجهات المحال التجارية ومداخل المنازل وأماكن الأسواق ومناطق رفع القمامة.

وفي ذات السياق، نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة أكبر حملة تطهير وتعقيم، حيث تم رش وتطهير عدد ٤ كنائس بمدينة السنطة والسنطة البلد، كنيسة أبوسيفين بقرية مسهلة وكنيسة السيدة العذراء بكفر سليمان عوض التابعة للوحدة المحلية بالجعفرية، كما تم تطهير وتعقيم المواقف بالوحدة المحلية بإشناواي، وكذلك تطهير(مبنى الوحدة المحلية- مكتب البريد- مقر بنك التنمية الزراعي ومكتب التموين) بكفر كلا الباب، (مبني الوحدة المحلية- مكتب التموين - مكتب البريد والموقف) بالجميزة، (الوحدة الصحية- وحدة الشئون الاجتماعية- مكتب البريد والسجل المدني) بقرية ميت ميمون، كما تم رش وتطهير (المبني الإداري للوحدة المحلية- مكتب الشئون الاجتماعية- التموين- السجل المدني- البريد- حول ماكينات الصراف الآلي ونقطة الشرطة) بميت حواي، (الوحدة الصحية- موقف السيارات- مركز الإرشاد الزراعي والجمعية الزراعية) بميت غزال التابعة للوحدة المحلية بشبرا قاص، (الوحدة الصحية- مكتب التموين- مكتب البريد والشئون الاجتماعية) بالمنشأة الكبرى وتم تطهير مبنى ديوان عام الوحدة المحلية بمسهلة.

وفي حي أول المحلة الكبرى، تم القيام بحملة رش وتطهير وتعقيم بمحيط الكنائس وماكينات الصرافة وبمحيط البنوك، كما قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بتطهير قريتي كفر عصام وخرسيت، وتمت متابعة أعمال التطهير بقرية منشأة جنزور، بالإضافة إلى تطهير مجمع المواقف بسبرباي.

وقامت رئاسة مركز ومدينة سمنود برش وتعقيم ( مكاتب البريد- التأمينات- ماكينات الصراف الآلي) بنطاق مدينة سمنود، وقامت الوحدات المحلية برش وتطهير قرى (العزيزية- ميت هاشم- ميت حبيب- كفر العزيزية- كفر الشراقوة- الراهبين- كفر الصارم)، وكذلك قامت الوحدة المحلية لقرية أبوحمر التابعة لمركز ومدينة بسيون بتطهير وتعقيم قريتي أبوحمر ونجريج كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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