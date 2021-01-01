«مشروعك» يوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل فى بنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، التقرير الدوري لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية «مشروعك»، حيث بلغ إجمالي تمويل المشروعات المنفذة منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 حتى 31 ديسمبر الماضي، مليارا و111 مليونا و597 ألف جنيه، والتي استفاد منها 11 ألفًا و122 مشروعًا، ووفرت 14 ألفًا و285 فرصة عمل.وأشار المحافظ، في تصريحات له اليوم الجمعة، إلى أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية؛ بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غيرالموظفين، وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك،ولفت إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.