أمير الكويت يبعث برقية تهنئة إلى السودان بمناسبة عيد الاستقلال

بعث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقيتين تھنئة إلى الفریق أول ركن عبدالفتاح البرھان عبدالرحمن البرھان، رئیس مجلس السیادة الانتقالي في السودان، بمناسبة ذكرى العید الوطني لبلاده.كما بعث رئيس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، ببرقیة تھنئة مماثلة.ويحتفل السودان اليوم، بعيد الاستقلال الوطني الذي تحل ذكراه في الأول من يناير من كل عام، بعد أن أصبح بلدًا مستقلًا في 1 يناير 1956 تحت اسم جمهورية السودان، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻋﻀﻮًﺍ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ 19 ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻭﻓﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ 12 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.