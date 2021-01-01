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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يغلق قناة للمعارضة تبث من ألمانيا

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:28 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إغلاق قناة موقع "بولد ميديا" التركي المعارض على "يوتيوب"، رغم أن الموقع يبث من ألمانيا، في إطار حملة أردوغان لملاحقة معارضيه داخل الاتحاد الأوروبي، وقمع الحريات وتكميم الأفواه التى تفرضها السلطات التركية سواء فى الداخل أو الخارج.

وأكد خبير وسائل التواصل الاجتماعي، ياسين كسين، أن أردوغان يقيد حرية التعبير داخل وخارج تركيا، لافتا إلى أن ملاحقة معارضيه في كل مكان، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.

ولفت كسين إلى أن أردوغان لا يكف عن قمع خصومه، كاشفا عن وجود رجال لأردوغان يعملون في مكتب يوتيوب بتركيا، ويعملون على حظر قنوات المعارضة.

وعقب الانتقادات المستمرة التى وجهها أردوغان لمواقع التواصل الاجتماعي ووصفه إياها بأنها فساد ومصدر للأكاذيب، أقر البرلمان في يوليو الماضي، مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على تلك الشبكات، الأمر الذي أثار قلق المدافعين عن حرية التعبير.

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