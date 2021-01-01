«تموين مطروح»: تحرير 3722 مخالفة تموينية خلال 2020

قال حسن الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه تم تحرير 3722 محضرًا خلال 2020، تضمنت محاضر مخالفات تتعلق بنشاط المخابز البلدية، مخالفات خاصة بالمواد البترولية، مخالفات خاصة بالأسواق والمحال التجارية، مخالفات خاصة بالبدالين التموينيين.وأوضح «الشيباني»، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك جرى من خلال إحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية خاصة المخابز البلدية ومتابعة نشاطها والقضاء على ظاهرة وجود سلع منتهية الصلاحية بالمحلات، وبيع السلع بأزيد عن أسعارها المقررة، ومراجعة كل ما يقدم للمواطنين من الحمام شرقًا حتى السلوم غربًا وسيوة جنويًا، وبالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية، ومديرية الصحة والطب البيطري والزراعة، وقسم مباحث التموين برئاسة العقيد عمرو حمدي.جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وطبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، للأجهزة الرقابية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة علي الأسواق والمحال التجارية وجميع المنشآت الخاضعة للتموين وتشديد الدور الرقابى والضرب بأيد من حديد على المخالفين وضبط أى مخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.