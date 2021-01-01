تركيا تصدم مواطنيها بزيادة فى أسعار الكهرباء والغاز مع بداية العام

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتجارية ومحطات الطاقة بـ1% اعتبارًا من اليوم الجمعة، كما ارتفعت أسعار الكهرياء 6%، مستشهدة بقرار هيئة تنظيم سوق الطاقة.وأعلنت وكالة الأنباء التركية الرسمية، عن أنه تم نشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية للدولة، بالصادر من هيئة تنظيم الطاقة، بناءً على رغبة شركة بوتاش الموزعة للغاز والكهرباء.وحددت هيئة تنظيم سوق الطاقة حد المستهلك المجاني الذي سيتم تطبيقه في عام 2021، وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، ليكون الحد الأقصى المجاني 1200 كيلووات في ساعة، اعتبارًا من اليوم.