ارتفاع معدلات التضخم السنوى فى تركيا إلى 18.18%

ارتفعت معدلات التضخم السنوي فى تركيا، التي ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار السلع في المؤشرين التجزئة والجملة، بنسبتي 14.4% و18.18% على الترتيب.وأعلنت الغرف التجارية بإسطنبول، عن أن التضخم كان حول 12% في معظم 2020 قبل أن يرتفع على نحو غير متوقع فوق 14% في نوفمبر الماضي بعد أن تراجعت قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30% مقابل الدولار منذ بداية العام.وذكر موقع خبر 7، أن مؤشر البيع ارتفع بسعر التجزئة بنسبة 1.36% خلال شهر ديسمبر مقارنة بالشهر الذي يسبقه، كما ارتفع مؤشر البيع بأسعار الجملة بنسبة 2.05%، فيما وصلت الزيادة على أساس سنوي زيادة بنسبة 14.4% في البيع بأسعار التجزئة و18.18% بأسعار الجملة.وتكشف الأرقام عن ارتفاع أسعار التجزئة بنسب 3.02% في السلع المنزلية، و2.2% في المواد الغذائية، و1.27% في الإسكان، و0.59% في النقل والاتصالات، و0.38% في النفقات الأخرى، و0.33% في نفقات الصحة والعناية الشخصية، و3.23% بالنسبة للتعليم، و0.55% في الملابس.وما يزيد من آلام الأتراك، تعرض الليرة التركية لضربة قوية بسبب انخفاض قياسي في قيمة العملة، وصل لأكثر من 30% مقابل الدولار هذا العام، مع نضوب احتياطيات النقد الأجنبي بشدة.وبالنسبة لأسعار الجملة، ارتفعت بنسب 6.31% في المواد غير المصنعة، و2.56% في المناجم، و1.93% في المواد الغذائية، و0.44 % في الوقود والطاقة، و0.40% في مواد البناء.فيما انخفضت أسعار الجملة للمنتجات الكيماوية بنسبة 1.54%، ولم يلاحظ أي تغيير في مجموعة النسيج.