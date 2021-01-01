البابا تواضروس يترأس تسبحة رأس السنة في وادي النطرون (صور)

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ صلوات تسبحة نصف الليل وقداس رأس السنة الميلادية ٢٠٢١ بكنيسة التجلي بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.جاء ذلك بمشاركة عدد محدود من الآباء الأساقفة والرهبان والشمامسة.يأتي هذا في إطار قرار الكنيسة بتعليق احتفالات رأس السنة تجنبًا للتجمعات للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.