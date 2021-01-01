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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حياة كريمة» تسدد جدية التصالح لـ9 حالات فى كفرالشيخ

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:33 م
حياة كريمة
حياة كريمة
صقر محمد
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استكملت مؤسسة "حياة كريمة" الأعمال التنفيذية لمبادرة "التصالح حياة" بمحافظة كفر الشيخ، وعملت على استقبال وفحص كل الأوراق والحالات المستحقة للدعم في دفع مبلغ جدية التصالح في البناء المُخالف على أراضي الدولة، بحضور المحافظ ونائبه.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أنها تمكنت من دفع جدية التصالح لعدد 9 حالات من المستحقين للدعم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير"، ووزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.

وتعد مبادرة " التصالح حياة"، أحد نشاطات مؤسسة "حياة كريمة"، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.

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