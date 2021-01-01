برلماني: قوى مأجورة تقف وراء الفوضى الجارية في اليمن

أعرب النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، عن رفضه التام للأعمال الإرهابية والإجرامية التي قامت بها ميليشيا الحوثي اليوم في اليمن، ضد الحكومة اليمنية الجديدة فور وصول طائرتها لمطار عدن، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.وقال القطامي في تصريح اليوم، أن هناك قوى مأجورة تقف وراءها دول داعمة بالتمويل والأسلحة وراء الفوضى الجارية في اليمن ولا تريد له الاستقرار بأي شكل لأنها مستفيدة من هذه الأوضاع.وأشاد عضو مجلس النواب، ببيان وزارة الخارجية المصرية، الذي أكد ادانة مصر استهداف مطار عدن، أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.كما شدد نائب أكتوبر على موقف مصر الثابت في دعم اليمن، ومساندة نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة كل صور الإرهاب وداعميه، مثمنًا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، لإقرار السلام في اليمن ووضع أساس للتسوية السياسية، قائلا: فـ"قوى الشر" تترصد لكل هذه المبادرات وتعمل على إجهاضها بطرق شتى وآخرها التفجير الإجرامي في مطار عدن.