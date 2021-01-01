في معلومات سريعة.. تعرف على شجرة مريم

اهتمت الدولة المصرية بالمزارات السياحية الدينية وقامت بالاستثمار بها ضمن خطة عملها، وجاءت مسار العائلة المقدسة أبرز المزارات التي قامت الدولة بتطويرها، ويستعرض "الدستور" في تقريره أبرز معلومات عن شجرة مريم التابعة لمزار العائلة المقدسة "نبي الله عيسى بن مريم" عليه السلام.تقع شجرة العذراء مريم في أقصى شمال مدينة القاهرة في حي المطرية بالقرب من مسلة سنوسرت.يمكن الوصول إليها من شارع متفرع من شارع المطراوى، هو شارع مساكن شجرة مريم.قامت محافظة القاهرة بالاشتراك مع وزارة الآثار برفع كفاء شجرة مريم ومحيطها.نهاية شهر يناير موعد الانتهاء من رفع كفاءة شجرة مريم.تبلغ شجرة مريم من العمر 3000 عام.تعتبر شجرة مريم من الآثار القبطية المعروفة في القاهرة وتعرف باسم شجرة العذراء مريم.هربت العائلة المقدسة من مطاردة رجال الملك هيرودس الذي اراد قتلهم واختبأوا تحت هذه الشجرة، فانحنت عليهم بأغصانها وأخفتهم تماما عن أعين رسل هيرودس حتى مر الركب ونجوا من شره.