«حياة كريمة» تُسدد رسوم التصالح لـ62 أسرة فى السويس

واصلت مؤسسة «حياة كريمة» أعمالها في تنفيذ مبادرة «التصالح حياة» بمحافظة السويس، حيث عملت على استقبال وفحص كل الأوراق والحالات المستحقة للدعم في دفع مبلغ جدية التصالح في البناء المُخالف على أراضي الدولة.وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم الجمعة، إنهم تمكنوا من تسديد مبالغ جدية التصالح لعدد 62 أسرة مستحقة للدعم في 5 قرى، هى «جنيفة، أبوسيال، كبريت، اللاجون، عامر»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير»، ووزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.مبادرة «التصالح حياة»، أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» العام الماضي؛ لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.