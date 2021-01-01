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تقارير ومتابعات

ريهام حجاج لن تكون الأخيرة.. فنانات تعرضن للتنمر عبر إنستجرام

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:37 م
جريدة الدستور
كمال عبد الرحمن
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مواقف كثيرة يتعرض لها الفنانون على مواقع السوشيال ميديا، أبرزها موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الذى شهد الأيام الماضية أحداثًا مؤسفة.

تعرض فنانون للتنمر، من قبل متابعيهم على«إنستجرام»، ما دفع بعضهم للرد على الهجوم، وتضامن معهم بعض الرواد، آخرهم الفنانة ريهام حجاج.

هاجمت إحدى المتابعات "ريهام"، بسبب نشرها خبرًا عن زوجها وهو يتحدث عنها وعن حبه لها.

وكتبت إحدى المتابعات: «اللي ملوش خير في مراتة اللي قعدت معاه سنين وولادة ملوش خير في حد»،
لترد عليها ريهام حجاج: «مين اللي قالك ماكنش ليه خير؟ كنتي معاهم؟ وتعرفي علاقته بولاده منين؟».

مي عمر
شنت الفنانة هجومًا كبيرًا على إحدى متابعيها، عبر حسابها بـ«إنستجرام» بسبب تنمرها على الفنانة «نيرمين الفقي».

علقت المتابعة على صورة من مسلسل «لؤلؤ»، قائلة: «المسلسل بجد تحفه الديكور والملابس، والتصوير والممثلين والكاست، بس بصراحه نرمين الفقي بان عليها الكبر، وعجزت».

وأضافت «وبلدي أوي، بصراحه مش مقتنعه بيها في دور نجمه مهمه، ليه وقع الاختيار عليها؟، مع إن كان ممكن تجيبوا شيرين رضا مثلًا».

«اشيك بكتير، ومتواجده وعندها حضور، مش راحت عليها زي نيرمين الفقي».

لترد عليها مي عمر قائلة: «شكرًا علي رأيك في المسلسل بس عايزة أقولك علي حاجه كل كاست العمل نجوم كبار ومهمين وأضافوا للمسلسل».

أضافت: «وميصحش أبدًا تدخلي علي صفحتي الشخصية وتغلطي في زمايلي ونيرمين الفقي ممثلة مهمة اتشرفت إنها شاركت في مسلسل لؤلؤ».

وتابعت عمر: «وحقيقي كلنا فى المسلسل إخوات وأصحاب وحبايب ومش هاسمح لحد يغلط في زمايلي اللي بحبهم وبحترمهم كلهم».

يسرا اللوزي
ردت الفنانة على تنمر أحد المتابعين لابنتها الصماء، وكتبت: «شكرًا على رسائل الدعم والحب والاهتمام بقضية الإعاقة والتنمر».

واستكملت: «أعتذر عن عدم تمكني من الرد على كل المكالمات والرسائل التليفزيونية، أرجو قبول اعتذاري».

جاء ذلك بعدما نشرت صورًا لها من حلقتها مع الاعلامية منى الشاذلى، وكتبت معلقه: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى، بالااشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة (حادى بادى) والدكتور سامح يسرى من هيئة إنقاذ الطفولة بمصر».

وأضافت: «شكرًا لجمهورى العزيز ولكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة».

ليرد أحد متباعيها بجملة «ماشى يا أم الطرشة»، لتلقنه درسًا في الذوق.

سوسن بدر
تعرضت الفنانة الكبيرة للتنمر حين نشرت صورة تنعي فيها المخرج السوري الراحل حاتم علي الذي توفي أمس.

وقام أحد المتابعين بكتابة تعليق غير لائق، متمنيًا لها الموت قائلًا: «عقبالك»، لترد عليه قائلة: «الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين، لأنهم بيتمنوا لقاءه أشكرك على دعائك».

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