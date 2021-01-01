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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

التصريح بدفن سيدة صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق بحدائق الأهرام

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:33 م
جريدة الدستور
محمد عيسي
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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق في مدينة حدائق الأهرام، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بمدينة حدائق الأهرام، بوقوع حادث مروري. وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين أن سيارة كانت تسير عكس الاتجاه صدمت المتوفية أثناء عبورها للطريق، وتم القبض على السائق ونقل المتوفاة إلى المستشفى.

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