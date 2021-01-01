حي حلوان يشن حملة على المقاهي لمراجعة الإجراءات الاحترازية

نفذ الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان بمحافظة القاهرة، وناهد عبد الكريم، سكرتير حي حلوان والأجهزة المعنية بمعاونة القوات الشرطية، بحملة مسائية بنطاق حي حلوان، للتأكد من التزام المحلات التجارية المدرجة ضمن قرار اللواء وزير التنمية المحلية.وتم شن حملات رفع الإشغالات أمام المقاهي بنطاق الحي، وأسفرت عن ضبط عدد من "الشيش" الممنوع تداولها بالمخالفة للإجراءات الاحترازية العاجلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.وتفقد رئيس حي حلوان أعمال التطوير وإعادة الرصف بشارعي أحمد بدوي وحفني أبو جبل، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بجودة الأعمال والتنسيق مع كافة المرافق، لإنهاء أعمالها قبل انتهاء عملية الرصف والتنبيه على إنشاء ممر للمشاة بشارع أحمد بدوي، والاهتمام بالشكل الحضاري للجزيرة الوسطى مع التنبيه بالبدء في تشجيرها فور الانتهاء من الأعمال.