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عالم

رئيس أذربيجان يحذر أي شخص يحاول إهانة بلاده

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:17 م
إلهام علييف
إلهام علييف
وكالات
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ذكر رئيس أذربيجان إلهام علييف في خطاب إلى الشعب بمناسبة يوم تضامن الأذربيجانيين في العالم ورأس السنة أنه إذا ما حاول أي شخص إهانة الشعب الأذربيجاني، فسوف يتلقن الدرس الذي سوف يجعل حرب الـ44 يومًا تبدو صغيرة.

وأضاف: "الحرب أصبحت الآن في الماضي، وأظهرت الحرب قوتنا وإرادتنا التي لا تقهر ووحدتنا، وأظهرت قبضتنا الحديدية التي أصبحت رمزًا للحرب ورمزًا للنصر، قوتنا إنها قبضة حديدية من الوحدة والقوة"، بحسب وكالة أنباء "ترند" الأذربيجانية.

وتابع: "لقد هزمت أذربيجان أرمينيا وشاهد العالم بأسره هذا، لقد حدث على مرأى ومسمع من العالم، لا يمكن لأحد إيقافنا، لقد قلت سوف نسير في هذا الطريق إلى النهاية لقد أردنا منهم أن يقدموا لنا جدولًا زمنيًا بشأن التاريخ الذي سوف تغادر الدولة الأرمينية المحتلة أراضينا وبعد تقديم الجدول الزمني أوقفنا عملياتنا العسكرية".

يذكر أن القتال الأخير بين أذربيجان وأرمينيا بسبب ناجورنو كاراباخ اندلع في 27 سبتمبر الماضي ودام حتى 9 نوفمبر الماضي.

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