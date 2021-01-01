ضبط 8968 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية قِبل 8968 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 780 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.