كيف يمكن استغلال الإجازة بصورة مفيدة؟

الرياضة

برامج الحاسب الآلي

تطوير المهارات اللغوية

القصص الهادفة

فنون الرسم والتلوين

الألعاب الهادفة

بالتزامن مع قرار تأجيل الامتحانات، واستكمال المحتوى الدراسي أونلاين، ترصد الدستور طرق استغلال الإجازة بصورة مفيدة.وفقًا لموقع Brightside، هناك عدد من الأنشطة التى يمكن القيام بها خلال الإجازة:ممارسة الرياضة في المنزل يوميًا في الصباح والتشجيع عليها من خلال تحميل التطبيقات، ومن الأفضل أن يكون لك شريك في الممارسة.تعلم برامج الحاسب الآلي بصورة أكثر إفادة مما يجعل الجلوس على الكمبيوتر أمر مفيد، فمن الممكن تعلم أولى مراحل الفوتوشوب أو برنامج الرسام لصغار السن.العمل على تطوير مهارات الطالب من خلال تعلم لغة جديدة بحسب عمره كاللغة الإنجليزية أو الفرنسية.قراءة القصص الهادفة مما يعمل على توسيع مداركه وتعلمه للمهارات الجديدة، كقصص الأنبياء والقصص التربوية والأخلاقية.تعلم مهارات جديدة وفنون الرسم والتلوين، أو تعلم فن الكورشيه وغيرها من الأمور التى تنمي مهارات الطالب، وتخصيص وقت للعب والمشاركات المجتمعية.مشاركة الأطفال بالألعاب الهادفة كتشكيل الصلصال، فن طي الورق، الأشغال اليدوية والأنشطة الورقية التى تعمل على تنمية مهارات الأطفال.