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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيف يمكن استغلال الإجازة بصورة مفيدة؟

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:22 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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بالتزامن مع قرار تأجيل الامتحانات، واستكمال المحتوى الدراسي أونلاين، ترصد الدستور طرق استغلال الإجازة بصورة مفيدة.

وفقًا لموقع Brightside، هناك عدد من الأنشطة التى يمكن القيام بها خلال الإجازة:

الرياضة
ممارسة الرياضة في المنزل يوميًا في الصباح والتشجيع عليها من خلال تحميل التطبيقات، ومن الأفضل أن يكون لك شريك في الممارسة.

برامج الحاسب الآلي
تعلم برامج الحاسب الآلي بصورة أكثر إفادة مما يجعل الجلوس على الكمبيوتر أمر مفيد، فمن الممكن تعلم أولى مراحل الفوتوشوب أو برنامج الرسام لصغار السن.

تطوير المهارات اللغوية
العمل على تطوير مهارات الطالب من خلال تعلم لغة جديدة بحسب عمره كاللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

القصص الهادفة
قراءة القصص الهادفة مما يعمل على توسيع مداركه وتعلمه للمهارات الجديدة، كقصص الأنبياء والقصص التربوية والأخلاقية.

فنون الرسم والتلوين
تعلم مهارات جديدة وفنون الرسم والتلوين، أو تعلم فن الكورشيه وغيرها من الأمور التى تنمي مهارات الطالب، وتخصيص وقت للعب والمشاركات المجتمعية.

الألعاب الهادفة
مشاركة الأطفال بالألعاب الهادفة كتشكيل الصلصال، فن طي الورق، الأشغال اليدوية والأنشطة الورقية التى تعمل على تنمية مهارات الأطفال.

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