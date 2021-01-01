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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

كود موحد.. «القومى للاتصالات» يُنقذ المستخدمين من «فيروس» الخدمات الترفيهية

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:34 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الكود المجاني المختصر «* 155#»؛ للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية، وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات، والتي تتضمن الاشتراك بدون علم، وارتفاع تكلفة هذه الخدمات على المستخدمين، ما دعا الجهاز لإطلاق كود مختصر موحد، بحيث يستطيع المستخدم التابع لأي شبكة محمول استخدامه مجانًا، وذلك للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التي تم الاشتراك بها إن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب في ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل إلغاء كل خدمة من الخدمات على حده.

وهذا في إطار حرص الجهاز الدائم على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لشكاواهم وتمكينهم من اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية، وتيسير الإجراءات والتعاملات الخاصة بها.

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