«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط مشروع المطبعة لمتابعة سير العمل والتأكيد على تنفيذ الأعمال المكلفة والارتقاء بمستوى الأداء، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وشدد "الطيبي" على اتباع التعليمات والقرارات التي أتخذتها الحكومة واللجنة العليا لمكافحة الفيروس للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين في هذه القطاعات.وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تذليل العقبات والمشكلات الخاصة بالقطاعات الخدمية المختلفة وخاصة المشروعات التابعة للمحافظة ووضع حلول جذرية لها مع ضرورة المتابعة الدورية للأعمال التي يتم تنفيذها، لافتًا إلى أهمية الإستفادة من المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة في تقديم خدمات للمواطنين مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بمراجعة إجراءات الأمان ومعايير السلامة والصحة المهنية المتبعة والتأكد من كفاءة التشغيل مع مراعاة اتباع واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.