رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط مشروع المطبعة التابع للمحافظة لمتابعة سير العمل والتأكيد على تنفيذ الأعمال المكلفة والارتقاء بمستوى الأداء داخل المشروع والاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:00 م
سكرتير مساعد أسيوط
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مشروع المطبعة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط مشروع المطبعة لمتابعة سير العمل والتأكيد على تنفيذ الأعمال المكلفة والارتقاء بمستوى الأداء، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد "الطيبي" على اتباع التعليمات والقرارات التي أتخذتها الحكومة واللجنة العليا لمكافحة الفيروس للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين في هذه القطاعات.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تذليل العقبات والمشكلات الخاصة بالقطاعات الخدمية المختلفة وخاصة المشروعات التابعة للمحافظة ووضع حلول جذرية لها مع ضرورة المتابعة الدورية للأعمال التي يتم تنفيذها، لافتًا إلى أهمية الإستفادة من المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة في تقديم خدمات للمواطنين مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بمراجعة إجراءات الأمان ومعايير السلامة والصحة المهنية المتبعة والتأكد من كفاءة التشغيل مع مراعاة اتباع واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.


موضوعات متعلقة

قرارات جديدة من النيابة في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها بالجيزة

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

بكاء تيم الحسن وغسان عزب في جنازة حاتم علي

الصور

image description

القومى للمرأة ينفذ معرض «ست الدار» بقصر ثقافة دمياط الجديدة

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

قرارات جديدة من النيابة في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها بالجيزة

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

الصين تعتزم إصدارعملات تذكارية بمناسبة تنظيم أولمبياد بكين 2022

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية «عذارى أوراق التوت» بمركز الحرية للإبداع

في ذكرى ميلاده.. أعمال إحسان عبد القدوس شكلت وجداننا

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية في اليمن والجزيرة العربية