محمود التهامى لا يعرف «ويجز».. لغة الأرقام تصدم «ابن الشيخ ياسين»

استضافت الفنانة إسعاد يونس، مساء الخميس، في حلقة ليلة رأس السنة فى برنامجها «صاحبة السعادة» على قناة «دى إم سى» المطرب أحمد على (ويجز) والفنانة روبى.وبعد إذاعة الحلقة نشر المنشد محمود التهامي صورة من اللقاء تضم «إسعاد» و«روبي» و«ويجز»، مبديًا دهشته من استضافة مغنى «دورك جاى» (55 مليون مشاهدة على يوتيوب في 9 أشهر).دهشة نجل المنشد الشهير ياسين التهامى لم تتوقف عند شخص «ويجز»، بل إنَّه أعلن عدم معرفته من الأساس بمغنى «الغسالة» (13 مليون مشاهدة في 5 أشهر).كتب «التهامي»: «روبي وكلنا عارفينها طبعًا.. إنما هو مين الأخ اللى مع [إسعاد يونس] صاحبة السعادة؟»، وتساءل: «لاعب كورة ولا مطرب ولا ممثل.. وعلى أي أساس وتاريخ فنى إسعاد يونس مستضيفاه أنا ماغبتش قوى عن الإعلام والله».وبعدها حدَّث المنشد الشاب منشوره قائلاً: «الشاب طلع اسمه ويجز مغني راب مشهور جدًا ما شاء الله.. المشكلة عندى أنا يا جماعة إني معرفوش.. يا جماعة أنا بحب برنامج (صاحبة السعادة) ومستنيه علشان أسمع الصديق والحبيب بهاء سلطان مش أكتر. قووووم البرنامج مستضيف الممثلة روبى والأخ ويجز. وماكنتش أعرفه! فسألت علي صفحتى.. إيه مشكلتكم معايا بجد».جهل «التهامى» بـ«ويجز» يصطدم بلغة الأرقام التي تشير إلى أنَّ المطرب الشاب صاحب الـ22 عامًا أكثر شهرة من نجل «الشيخ ياسين» على كل من محرك البحث «جوجل» وقناة «يوتيوب».قناة «التهامي» على موقع «يوتيوب» يتابعها 223 ألف مشترك وعمرها 5 سنوات، فيما يشاهد أغاني قناة «ويجز» التي تأسست قبل عامين فقط 1.27 مليون مشترك.وبالانتقال إلى محرك البحث «جوجل»، فإن الأرقام تفيد بوجود 190 مليون نتيجة بحث باسم «ويجز» مقابل مليون و120 ألفًا لـ«محمود التهامى» و595 ألفًا لـ«محمود ياسين التهامى» أي ما مجموعه أقل من مليوني نتيجة بحث.وتفوَّق «ويجز» (22 عامًا) على الفنان عمرو دياب (59 عامًا) في قوائم منصة «سبوتيفاي» لأنجح الأغنيات والفنانين والألبومات وقوائم تشغيل الأغاني لعام 2020، متربعًا على عرش الموسيقى، إذ أصبحت أغنيته «دورك جاى» أكثر أغنية اُستمع إليها في عام 2020.