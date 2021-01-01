«أوقاف أسوان» تفتتح مسجد الأمام البخاري بإدفو (صور)

افتتح الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، اليوم الجمعة، مسجد الأمام البخاري بقرية الكرنك بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، ويأتي ذلك ضمن افتتاحات وزارة الأوقاف المصرية.وجاء ذلك بحضور قيادات مديرية الأوقاف بأسوان، والشيخ عادل جودة، مدير إدارة المتابعة، والشيخ نصر عبد النبي، رئيس قسم المساجد، والشيخ محمد حسين، الحلوى رئيس قسم شئون القرآن الكريم.ومن ناحيته قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، لـ«الدستور»، إنه بعد افتتاح مسجد اليوم، وصل عدد المساجد التي تم افتتحتها إلى 19 مسجدًا على مستوى محافظة أسوان، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين، وارتداء الكمامات لكل مصلي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المصلين وسلامتهم.