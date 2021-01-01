رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل: تركيا لم تعين سفيرا لدينا.. وأردوغان يسعى للتقارب خوفا من بايدن

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:55 م
أردوغان
أردوغان
سارة الشلقاني
طباعة
وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتحقق من مدى جدية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزرائه، حول تقارب العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

ولم تعرف إسرائيل ما إذا كانت ستأخذ تصريحات أردوغان على محمل الجد، خاصة أنه وردت تقارير بأن تركيا عينت سفيرا جديدا في تل أبيب.

واتجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية للتحقق من صحة تعيين سفيرا تركيا لديها، إلا أنها كشفت أن الشخص الذي ورد اسمه في تلك التقارير لم يتم تعيينه، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وترى التقديرات داخل إسرائيل أن الدافع التركي لتلك التصريحات هو الخوف من سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، تجاهها، فيما قررت تل أبيب عدم الرد بشكل علني على تصريحات أردوغان خلال المرحلة الحالية.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم الجمعة، إن جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي، أجرى مناقشة مؤخرا مع مسؤولين في وزارته، لدراسة كيفية الرد على تلك التصريحات التركية.

وشملت مباحثات أشكنازي كل من المستشار السياسي لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومسؤولي مجلس الأمن القومي ووزارة الجيش وجهاز الاستخبارات "الموساد".

موضوعات متعلقة

«وزير التعليم»: «مفيش امتحانات لأي صف دراسي حتى ٢٠ فبراير»

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

مصر توقع 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز فى البحرين المتوسط والأحمر

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)

الصور

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

الجمال: إرجاء الامتحانات العملية بجامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

محافظ أسيوط ومديري الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

من أسيوط للقاهرة.. قصة هروب طفل من زوجة والده بحثا عن والدته (صور)

الأكثر قراءة

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

مصرع 20 بانقلاب سيارة في الجزائر

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما ولد الرفق يوم ميلاده
د. محمد عفيفي
الاعتذار.. مواجهة الماضى الاستعمارى بشجاعة
جمال طه
اختراق مصر الدبلوماسى لطرابلس يستبق التصعيد التركى
ماجد حبته
وباء جديد يضرب إثيوبيا!
المزيد

الثقافة

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية في اليمن والجزيرة العربية

أسرار فيلم «أولاد حارتنا».. هل يظهر الجبلاوى؟

عصمت النمر: لا توجد تسجيلات لـ«أغانى العوالم والخلاعة»

عصمت النمر يكشف الأغاني المفقودة لأم كلثوم