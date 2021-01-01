إسرائيل: تركيا لم تعين سفيرا لدينا.. وأردوغان يسعى للتقارب خوفا من بايدن

وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتحقق من مدى جدية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزرائه، حول تقارب العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.ولم تعرف إسرائيل ما إذا كانت ستأخذ تصريحات أردوغان على محمل الجد، خاصة أنه وردت تقارير بأن تركيا عينت سفيرا جديدا في تل أبيب.واتجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية للتحقق من صحة تعيين سفيرا تركيا لديها، إلا أنها كشفت أن الشخص الذي ورد اسمه في تلك التقارير لم يتم تعيينه، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وترى التقديرات داخل إسرائيل أن الدافع التركي لتلك التصريحات هو الخوف من سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، تجاهها، فيما قررت تل أبيب عدم الرد بشكل علني على تصريحات أردوغان خلال المرحلة الحالية.وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم الجمعة، إن جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي، أجرى مناقشة مؤخرا مع مسؤولين في وزارته، لدراسة كيفية الرد على تلك التصريحات التركية.وشملت مباحثات أشكنازي كل من المستشار السياسي لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومسؤولي مجلس الأمن القومي ووزارة الجيش وجهاز الاستخبارات "الموساد".