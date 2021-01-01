انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

قالت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط، إنه تم الانتهاء من أعمال إعادة رصف طريق قرية الشيخ عون الله بطول 1.1 كم بداية من الربط مع الطريق الزراعي وضمن خطة الرصف لعام 20202021 تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري في ضوء البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل.وأكدت الاستمرار في إعادة تأهيل شرايين وطرق مركز القوصية تباعًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والتي تمثل محاور حيوية مهمة لخدمة المواطنين ولتحقيق سيولة مرورية وخلق فرص استثمارية جديدة.وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من رصف طريق قرية الشيخ عون الله التابعة لمركز القوصية ضمن إجراءات الخطة العاجلة لصيانة ورصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحيث يتم تعزيز البنية التحتية على النحو الذي يربط المدن والقرى بعضها ببعض من خلال شبكة طرق جيدة.وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة طموحة أعدتها الحكومة لإعادة تأهيل شبكة الطرق القديمة وفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمو شعراوي وزير التنمية المحلية برصف الطرق الداخلية داخل القرى والمراكز بالصعيد حتى يكون لدينا شبكة طرق داخلية تضاهي شبكة الطرق الرئيسية في جودتها وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمواصلات مؤكدًا حرص المحافظة علي تنفيذ الخطة ومواصلة أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بأعلى المواصفات وبجودة عالية والتي تعد شريان مهم من شرايين التنمية وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.