محافظ البحيرة يفتتح مسجد قرية زاوية نعيم الكبير بأبو حمص

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مسجد قرية زاوية نعيم الكبير التابعة لمجلس قرية جواد حسني بأبو حمص، والمقام علي مساحة 900 متر بالإضافة إلى مساحة 130 متر مخصصة للوضوء ومكون من 3 طوابق، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.وأشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين، في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.كما ثمّن المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيرا إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح 139 مسجدا تجاوزت تكلفتها 200 مليون جنيه فى طفرة كبيرة، لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة، ليصبح عددها 13843 مسجدا، لتكون أبلغ شاهد على توجه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو.و أدى محافظ البحيرة صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه، بحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء مدحت الزغد، رئيس مدينة أبو حمص، والدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والقيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية، وقيادات الأوقاف والدعوة، وجمع من المصلين من أهالي القرية.و ألقى الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، بإلقاء خطبة الجمعة وإمامة المصلين لأداء صلاة الجمعة وتناولت الخطبة الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل.