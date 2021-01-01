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فن

بكاء تيم الحسن وغسان عزب في جنازة حاتم علي

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:52 م
جنازة حاتم علي
جنازة حاتم علي
محمد مجدي
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شيعت منذ قليل جنازة المخرج الراحل حاتم علي، وتم الصلاة علية من ساحة مسجد الحسن في منطقة أبو رمانة، وذلك بتواجد عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم تيم الحسن، وغسان مسعود، وأمية ملص، وسلمى المصري، وغسان عزب.

وحصلت "الدستور" على عدة صور من تشيع جثمان الراحل وقد ظهر عدد كبير من النجوم السوريين وهما يبكون على المخرج الكبير، وكان من ضمنهم الفنان تيم الحسن وغسان عزب والذي ظهر باكيًا على فراق صديقه.

كما تواجد في صلاة الجنازة كلا من باسم ياخور، وشكران مرتجي، والمخرج ليث حجو، والمخرج سيف سبيعي وآخرين، وسوف يتجه الجثمان بعد قليل للدفن في مثواه الأخير في مدافن باب الصغيرة بدمشق.

وقدم الراحل علي 49 عملا فنيًا، من ضمنها "فارس في المدينة 1997"، "مرايا 1998 - 1999"، "الفصول الأربعة 1999 – 2002، وغيرهما، وقدم في مصر عدة أعمال من ضمنها "تحت الأرض" لأمير كرارة ودينا الشربيني، "حجر جهنم" لكندة علوش وشيرين رضا وإياد نصار، "كأنه امبارح" لرانيا يوسف وأحمد وفيق، وآخر أعماله "أهو ده اللي صار" عام 2019.

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