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الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري القاهرة» يعقد سلسلة ندوات عن «السعار» والسلامة الغذائية

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:50 م
ندوة إرشادية
ندوة إرشادية
مصطفى عبدالله
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نظمت مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، ندوة إرشادية في مدرسة رمسيس الرسمية للغات عن مرض السعار، والتعامل الآمن مع الكلب والإجراءات المتبعة بتجنب العض وضرورة تحصين الكلب، وألقت الندوة الدكتورة إيريني شحاته، رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.

كما نظمت مديرية الطب البيطري، ندوة إرشادية في جمعية الفردوس الخيرية عن سلامة الغذاء وخطورة الوجبات السريعة على الصحة،وألقت الندوة الدكتورة شيرين عبدالرحيم، رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.

وكذلك ندوة إرشادية لطلاب الخدمة الاجتماعية في جمعية التربية الإسلامية، عن خطورة الوجبات السريعة ومصنعات اللحوم وطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية، مع اتباع الإجراءات الاحترازية ضد مرض الكورونا المستجد، وألقت الندوة الدكتورة ماجدة رمزي، مدير إدارة روض الفرج البيطرية.

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