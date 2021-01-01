عضو بـ«النواب»: حان الوقت لتعويض محدودي الدخل عن سنوات الكفاح

قالت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، إنها وضعت أجندة تشريعية لمجلس النواب الجديد، تتعلق غالبيتها بدعم المواطن محدود الدخل، والحفاظ على تماسك الأسر المصرية، والعمل على مواجهة كافة التحديات، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.ولفتت «خضير»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنها ستتقدم بحزمة التعديلات تختص بعمل المرأة تحت قبة البرلمان وآليات الحفاظ على تماسك الأسر المصرية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما محدود الدخل والذي عانى على مدار سنوات ماضية جراء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، وحان الوقت لتعويضه عن سنوات كفاحه.