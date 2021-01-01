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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة المستقبل تحتفل برأس السنة الميلادية بأروع العروض الضوئية (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:05 م
جامعة المستقبل
جامعة المستقبل
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خطفت جامعة المستقبل الأنظار بطريقتها الفريدة والمميزة فى الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد 2021، حيث حولت الجامعة المباني الخاصة بها لساحة عرض حية بأضواء مبهرة وألوان مختلفة، وزينتها بأروع العروض الضوئية بجانب أضواء الليزر الخلابة.

وقدمت جامعة المستقبل عرضًا مميزًا لاستقبال العام الميلادي الجديد باستخدام الأضواء الراقصة والتبادل بين الألوان الأحمر والأخضر والأبيض لخلق عرض فنى مبدع يضاهى العروض الفنية المقدمة في أشهر المعالم السياحية بالعالم، ما أضفى لمسة ترفيهية ساحرة ومميزة أسعدت كل من شاهد هذا المنظر الحضارى المبهج.

وتتميز جامعة المستقبل بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التي تضمها الجامعة وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت جامعة المستقبل قد نجحت في إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمي للجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما احتلت الجامعة فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التي تقدر بأكثر من ألفين جامعة لعام 2021، بعد أن كانت فى المرتبة 111 - 120 فى عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.

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